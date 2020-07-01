В Екатеринбурге отремонтируют музыкальную сцену в Литературном квартале

18:46 | 30.07.2020

Фото: itravelr.ru

В Литературном квартале Екатеринбурга отремонтируют музыкальную сцену и простроят новые уличные площадки для музыкантов и артистов.



По словам начальника управления культуры Екатеринбурга Ильи Маркова, уже 19 августа пройдут общественные слушания, на которых заверят техзадание на разработку концепции. После этого будет объявлен конкурс на разработку проекта. Планируется, что в него включат реконструкцию эстрады и зрительных мест.



Следует отметить, что реконструкция квартала есть в указе губернатора, посвященном празднованию 300-летия уральской столицы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»