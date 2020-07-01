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18:46 | 30.07.2020
Фото: itravelr.ru
В Екатеринбурге отремонтируют музыкальную сцену в Литературном квартале
По словам начальника управления культуры Екатеринбурга Ильи Маркова, уже 19 августа пройдут общественные слушания, на которых заверят техзадание на разработку концепции. После этого будет объявлен конкурс на разработку проекта. Планируется, что в него включат реконструкцию эстрады и зрительных мест.
Следует отметить, что реконструкция квартала есть в указе губернатора, посвященном празднованию 300-летия уральской столицы.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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