В Первоуральске женщина перевела мошенникам более 1 млн рублей

20:52 | 27.07.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Жительница Первоуральска перевела мошенникам более миллиона рублей, об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.



На телефон свердловчанки позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и сказала, что неизвестный произвел две транзакции со счета уралочки. Чтобы их отменить, нужно скачать приложение и следовать инструкциям. После этого женщина позвонила на горячую линию банка, где ей сообщили, что со счета похищены средства в размере 1 175 350 тысяч рублей.



По факту произошедшего в Первоуральске возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»