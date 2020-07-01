 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

17:42 | 23.07.2020

Фото: yandex.ua

На Урале адвокат обвиняется в мошенничестве

В Свердловской области адвокат обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемая, будучи адвокатом, в ходе встрече предложила своему подзащитному, который подозревается в вымогательстве с применением насилия в отношении сотрудника организации в целях получения имущества в особо крупном размере, передать ей четыре миллиона рублей якобы для дальнейшей передачи их в качестве взятки действующему на тот момент начальнику ОМВД России по Первоуральску, не осведомленному о ее намерениях, якобы за способствование незаконному прекращению уголовного дела либо незаконной переквалификации действий по иной, менее тяжкой статье УК РФ.

Однако подзащитный заявил, что для него и еще одного фигуранта дела указанная сумма является слишком большой. Через некоторое время обвиняемая снизила размер суммы до двух миллионов рублей, из которых миллион рублей они должны будут передать ей до совершения гарантированный действий, а оставшуюся сумму – после их совершения. При этом адвокат не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства, а также не могла повлиять на принятие незаконного решения по уголовному делу.

После разговора адвокат все же получила от подзащитного и другого фигуранта уголовного дела миллион рублей. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

– Необходимо отметить, что в мае 2018 года фигуранты уголовного дела, в том числе и подзащитный обвиняемой, были осуждены Первоуральским городским судом за совершение преступления по п. «б» ч. 2 ст. 163 УК РФ, – добавили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело направили в суд Первоуральска для рассмотрения по существу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:50 | 23.07.2020
В Екатеринбурге состоялось итоговое заседание по парку имени XXII Партсъезда

19:42 | 23.07.2020
Коронавирус выявлен у жителей 15 территорий Пермского края

19:33 | 23.07.2020
В Тавде накалилась обстановка с коронавирусом

19:13 | 23.07.2020
Более 800 тысяч человек обследованы на COVID-19 в Свердловской области

19:02 | 23.07.2020
ЕГЭ 2020: главные скандалы, которыми запомнится экзамен «коронавирусной» эпохи

18:48 | 23.07.2020
В Екатеринбурге политолога Федора Крашенинникова арестовали на семь суток за оскорбление власти

18:26 | 23.07.2020
Правительство подготовит план по восстановлению пострадавших отраслей в Нижних Сергах

18:07 | 23.07.2020
В Свердловской области будет единая цифровая система здравоохранения

18:00 | 23.07.2020
Между Екатеринбургом и Тюменью запустят «Ласточку»

17:42 | 23.07.2020
На Урале адвокат обвиняется в мошенничестве

17:23 | 23.07.2020
Пропавший в Нижнем Тагиле 11-летний мальчик найден живым

17:05 | 23.07.2020
Серия пикетов в поддержку протестующих в Хабаровске пройдет в столице Урала

16:40 | 23.07.2020
В Качканаре женщина похитила пенсию умершего соседа

16:27 | 23.07.2020
Интерактивный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием» позволяет получить услуги без очереди

16:21 | 23.07.2020
В Екатеринбурге осудят обвиняемого в грабежах салонов сотовой связи

15:58 | 23.07.2020
В Нижним Тагиле откроются три новых детсада

15:37 | 23.07.2020
В домах на улице Московской в Екатеринбурге отключили горячую воду

15:27 | 23.07.2020
В 2020 году 93% населения Пермского края получат доступ к высокоскоростному интернету

15:18 | 23.07.2020
В Пермском крае 50 IT-компаний смогут претендовать на экспортную субсидию

15:14 | 23.07.2020
В административных зданиях в центре Перми установлены контейнеры для сбора батареек

15:12 | 23.07.2020
В Нижнем Тагиле пропал 11-летний мальчик

15:03 | 23.07.2020
Российский чемпион UFC провел тренировку в комплексе РМК

14:48 | 23.07.2020
Улицу Авиационную в Екатеринбурге перекроют на два месяца

14:26 | 23.07.2020
В Екатеринбурге умер врач-онколог Сергей Завацкий

14:19 | 23.07.2020
Предприниматели Прикамья получили более 100 млн рублей льготных займов

14:04 | 23.07.2020
В столице Урала взорвали банкомат и похитили деньги

13:47 | 23.07.2020
Свердловский облсуд отправил Кызласова под домашний арест

13:29 | 23.07.2020
В Нижнем Тагиле отремонтируют Южный подъезд за 88 миллионов рублей

13:21 | 23.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 0,82 балла

13:13 | 23.07.2020
Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом

13:11 | 23.07.2020
Росреестр Прикамья: для участников долевого строительства в законодательстве произошли изменения

13:10 | 23.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 444 пациента с Covid-19

13:08 | 23.07.2020
Среди заболевших коронавирусом в Пермском крае 10 детей

13:07 | 23.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 140 человек

13:04 | 23.07.2020
На дорогах Пермского края появилось еще 12 комплексов фотовидеофиксации

13:02 | 23.07.2020
В Прикамье зафиксировано 72 случая коронавируса

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 