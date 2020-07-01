На Урале адвокат обвиняется в мошенничестве

17:42 | 23.07.2020

Фото: yandex.ua

В Свердловской области адвокат обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемая, будучи адвокатом, в ходе встрече предложила своему подзащитному, который подозревается в вымогательстве с применением насилия в отношении сотрудника организации в целях получения имущества в особо крупном размере, передать ей четыре миллиона рублей якобы для дальнейшей передачи их в качестве взятки действующему на тот момент начальнику ОМВД России по Первоуральску, не осведомленному о ее намерениях, якобы за способствование незаконному прекращению уголовного дела либо незаконной переквалификации действий по иной, менее тяжкой статье УК РФ.



Однако подзащитный заявил, что для него и еще одного фигуранта дела указанная сумма является слишком большой. Через некоторое время обвиняемая снизила размер суммы до двух миллионов рублей, из которых миллион рублей они должны будут передать ей до совершения гарантированный действий, а оставшуюся сумму – после их совершения. При этом адвокат не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства, а также не могла повлиять на принятие незаконного решения по уголовному делу.



После разговора адвокат все же получила от подзащитного и другого фигуранта уголовного дела миллион рублей. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.



– Необходимо отметить, что в мае 2018 года фигуранты уголовного дела, в том числе и подзащитный обвиняемой, были осуждены Первоуральским городским судом за совершение преступления по п. «б» ч. 2 ст. 163 УК РФ, – добавили в пресс-службе прокуратуры.



Уголовное дело направили в суд Первоуральска для рассмотрения по существу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»