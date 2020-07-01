В Екатеринбурге ищут женщину, пропавшую три недели назад

19:45 | 21.07.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 55-летнюю Коробко (Биктяшеву) Сонию Авзалетдиновну, пропавшую 27 июня, об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».



Рост Коробко 150 сантиметров. Она худощавого телосложения, у нее короткие русые волосы, карие глаза. В последний раз женщину видели одетой в розовую куртку, персиковую водолазку, голубые джинсы и белые кроссовки. С собой у нее была дамская сумка.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Коробко Сонии Авзалетдиновной, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»