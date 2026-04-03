Суд на две недели приостановил работу лагеря «Исетские зори»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Каменский районный суд на две недели приостановил работу лагеря «Исетские зори» под Каменском-Уральским, где отравились 14 детей.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, суд признал «Производственное объединение "Октябрь"» виновным в нарушении санитарных норм (по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) и постановил приостановить деятельность предприятия на 14 суток, начиная со 2 апреля 2026 года.
Напомним, после вспышки норовируса в детском лагере СК возбудил уголовное дело.
