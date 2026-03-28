Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге перекроют 2-ю Новосибирскую для тренировки парада Победы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге во вторник, 7 апреля, перекроют 2-ю Новосибирскую для репетиции парада Победы.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, тренировка пройдёт с 09.00 до 14.00.
В это время движение будет перекрыто на следующих участках:
–2-й Новосибирская, от Палисадной до Окружной;
– Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
– Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной;
– Окраинная, от Палисадной до Эскадронной;
– Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской.
Также с 07.40 до 09.30 будет закрыто движение по улице Дорожной, от Окраинной до Городской.
Во время репетиции несколько автобусов изменят свои маршруты. Среди них № 81, №77, №53 и №89. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге начинаются репетиции ко Дню Победы
28 марта 2026
Из-за паводка перекрыто движение по трём свердловским мостам
02 апреля 2026
