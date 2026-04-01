В Серове на 14 суток арестовали водителя с пассажиром за попытку удрать от полиции
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове суд на две недели арестовал водителя «ВАЗ-21093» и его пассажира за неповиновение сотрудникам полиции.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ночь с 4 на 5 апреля сотрудники полиции попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал требование и ускорился. Полицейские поехали следом. Погоня продолжилась на трассе «Серов – Североуральск – Ивдель», где «ВАЗ» превышал разрешенную скорость, но оторваться нарушителям не удалось.
По решению суда обоим назначен административный арест сроком на 14 суток. Постановление ещё может быть обжаловано.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ночь с 4 на 5 апреля сотрудники полиции попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал требование и ускорился. Полицейские поехали следом. Погоня продолжилась на трассе «Серов – Североуральск – Ивдель», где «ВАЗ» превышал разрешенную скорость, но оторваться нарушителям не удалось.
«После того как машину удалось остановить, водитель и пассажир оказали сопротивление. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном нарушении»,
– сообщили в пресс-службе.
По решению суда обоим назначен административный арест сроком на 14 суток. Постановление ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
Суд на две недели приостановил работу лагеря «Исетские зори»
06 апреля 2026
06 апреля 2026