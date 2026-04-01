Полицейского из Каменска-Уральского обвинили в избиении подростка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Полицейского из Каменска-Уральского обвинили в избиении 15-летнего подростка в отделении полиции № 23. Это якобы произошло в начале марта во время допроса.
По данным Е1, оставшись наедине с подростком, сотрудник полиции якобы ударил юношу по голове, а затем схватил за шею и сильно сжал. После допроса парня отпустили. Со слов юриста, рассказавшего об этом инциденте изданию, юношу допрашивали без присутствия его родителей.
Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых, сообщил, что эту информацию проверят, чтобы разобраться, есть ли в ней вымысел.
По данным Е1, оставшись наедине с подростком, сотрудник полиции якобы ударил юношу по голове, а затем схватил за шею и сильно сжал. После допроса парня отпустили. Со слов юриста, рассказавшего об этом инциденте изданию, юношу допрашивали без присутствия его родителей.
Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых, сообщил, что эту информацию проверят, чтобы разобраться, есть ли в ней вымысел.
«Как достаточно часто бывает в подобных ситуациях, тот, кто жалуется на сыщиков, действует по принципу: "Лучшее средство защиты – нападение". В случае если сведения подтвердятся, будет принят комплекс необходимых мер реагирования в соответствии с действующим законодательством»
– заверил Горелых.
