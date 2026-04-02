Чемпионы дзюдо поделились секретами с юными спортсменами в Свердловской области
Фото предоставлено пресс-службой проекта «Выбор сильных»
В Свердловской области запустили серию видео «Разговоры на ковре», на которых чемпионы дзюдо делятся своими секретами победы с юными спортсменами.
Серию видео подготовили общественный совет проекта «Выбор сильных» совместно с Федерацией дзюдо Свердловской области и спортивным клубом «Родина». Как рассказали Вечерним ведомостям авторы проекта, идея родилась в сотрудничестве с президентом Федерации дзюдо России Сергеем Соловейчиком и президентом Федерации дзюдо Свердловской области Сергеем Воробьёвым.
По словам координатора местного отделения «Выбора сильных» и депутата областного Заксобрания Алексея Свалова, они собрали популярные вопросы от начинающих спортсменов и попросили ответить на них чемпионов России, Европы и мира по дзюдо, а также заслуженных тренеров.
Первой гостьей проекта стала Софья Истомина – мастер спорта по дзюдо. 1 апреля, она завоевала золото на Первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет, посвящённом памяти Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова.
«Каждый начинающий спортсмен задаёт себе десятки вопросов: как влиться в коллектив? Как настроиться на победу, когда нервы на пределе? Что нужно, чтобы стать чемпионом? Юные дзюдоисты часто остаются один на один с этими сомнениями – но теперь у них появится возможность получить ответы от тех, кто уже прошёл этот путь»,
– рассказали в пресс-службе проекта.
«Их опыт – настоящий клад для тех, кто только делает первые шаги в спорте. В будущем мы планируем расширить проект и включить в него другие дисциплины: самбо и спортивную борьбу»,
– отметил Свалов.
«Поддержка команды – это неотъемлемая часть соревнований. Когда с трибуны звучат голоса болельщиков, когда слышишь наставления тренера – это придаёт сил. Ты чувствуешь: в тебя верят, и это даёт уверенность: „Я могу!“ Это важно не только на соревнованиях, но и на тренировках.
Сейчас люди, с которыми я тренируюсь, – это моя вторая семья. Тем, кто только начинает свой путь, я хочу сказать: будьте сплочёнными, помогайте друг другу, поддерживайте во всём. И тогда вы сможете вместе идти к своей мечте»,
– рассказала Истомина.
Увидеть первый выпуск «Разговоры на ковре» можно в официальных каналах проекта «Выбор сильных» в Свердловской области в Телегам и Макс. Мероприятие для возрастной категории 18+
