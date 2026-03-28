Свердловское правительство хочет законодательно запретить продажу алкоголя в праздники
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Правительство Свердловской области внесло в Заксобрание законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя в регионе.
Как рассказали в департаменте информационной политики области, инициатива предполагает сокращение времени, в который можно приобретать алкоголь: с 08.00-23.00 до 09.00-22.00.
Подчеркивается, что ограничение не коснётся кафе, ресторанов и других предприятий общепита, площадь залов которых превышает 30 квадратных метров.
Також законопроект включает полный запрет продажи алкоголя в Международный день защиты детей, День знаний и День трезвости.
