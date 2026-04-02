В Екатеринбурге за жизнь травмированной кошки борются ветврачи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Очередная кошка, попавшая под опеку екатеринбургского благотворительного фонда «Клякса», оказалась очень «тяжёлой» пациенткой. У неё обнаружены травмы, которые из-за долгого отсутствия ветеринарной помощи успели загноиться.Найденной на улице бедолаге дали кличку Пышка. У неё диагностировали перелом челюсти, а также тяжёлую черепно-мозговую травму и серьёзные проблемы с глазами. О том, что травмы получены сравнительно давно и успели сильно нагноиться, указывал ещё до полноценного осмотра характерный запах.Сейчас за жизнь кошки идёт борьба в стационаре одной из ветеринарных клиник Екатеринбурга. Состояние её оценивается как крайне тяжёлое и нестабильное, поэтому первым делом — до проведения необходимых операций — у кошки снимают острое воспаление.Забота об оплате нахождения в стационаре, анализов и лечения легла на плечи основателей «Кляксы». Только транспортировка в ветклинику обошлась им в 6500 рублей. А меж тем, помимо Пышки, в этой же ветклинике находятся ещё двое их подопечных. В связи с этим объявлен очередной сбор средств.Мероприятие для возрастной категории 18+