В Екатеринбурге за жизнь травмированной кошки борются ветврачи

18.58 Понедельник, 6 апреля 2026
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Очередная кошка, попавшая под опеку екатеринбургского благотворительного фонда «Клякса», оказалась очень «тяжёлой» пациенткой. У неё обнаружены травмы, которые из-за долгого отсутствия ветеринарной помощи успели загноиться.

Найденной на улице бедолаге дали кличку Пышка. У неё диагностировали перелом челюсти, а также тяжёлую черепно-мозговую травму и серьёзные проблемы с глазами. О том, что травмы получены сравнительно давно и успели сильно нагноиться, указывал ещё до полноценного осмотра характерный запах.

Сейчас за жизнь кошки идёт борьба в стационаре одной из ветеринарных клиник Екатеринбурга. Состояние её оценивается как крайне тяжёлое и нестабильное, поэтому первым делом — до проведения необходимых операций — у кошки снимают острое воспаление.

Забота об оплате нахождения в стационаре, анализов и лечения легла на плечи основателей «Кляксы». Только транспортировка в ветклинику обошлась им в 6500 рублей. А меж тем, помимо Пышки, в этой же ветклинике находятся ещё двое их подопечных. В связи с этим объявлен очередной сбор средств.

Реквизиты для оказания помощи: карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса».


Антон Каптелов © Вечерние ведомости
