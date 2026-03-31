Возрастное ограничение 18+
Жительница Карпинска получила 9,5 года колонии за насилие над девушкой-инвалидом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Карпинский городской суд признал местную жительницу виновной в насильственных действиях сексуального характера, повлёкших тяжкие последствия (п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ).
Как рассказали в областном СК, женщина совершила это преступление против 24-летней девушки с ограниченными возможностями здоровья в ночь на 17 мая 2025 года. В этот момент осуждённая была пьяна.
Там также подчеркнули, что осуждённая была вменяемая.
Суд назначил ей 9,5 лет в исправительной колонии общего режима и последующем ограничением свободы на 1 год.
«Причастность осуждённой к совершённому деянию доказана совокупностью собранных следствием доказательств, в том числе показаниями свидетелей и заключениями проведённых судебных экспертиз»,
– заверили в ведомстве.
Суд назначил ей 9,5 лет в исправительной колонии общего режима и последующем ограничением свободы на 1 год.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
