Возрастное ограничение 18+
Прокуратура проверяет информацию о нападении бездомной собаки на ребёнка в Карпинске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Карпинске прокуратура проводит проверку после нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку.
По данным ведомства, это случилось 30 марта в районе дома № 45 по улице Мира. Девочка возвращалась домой после занятий в танцевальном кружке, когда на неё набросилась собака. После нападения у ребёнка остались следы от укусов.
Підчеркивается, что надзорный орган при волеизъявлении родителей девочки готов рассмотреть вопрос о подаче иска о взыскании компенсации морального вреда.
По данным ведомства, это случилось 30 марта в районе дома № 45 по улице Мира. Девочка возвращалась домой после занятий в танцевальном кружке, когда на неё набросилась собака. После нападения у ребёнка остались следы от укусов.
«Проводится проверка исполнения органами местного самоуправления законодательства об обращении с безнадзорными животными и исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних»,
– сообщили в прокуратуре.
Подчеркивается, что надзорный орган при волеизъявлении родителей девочки готов рассмотреть вопрос о подаче иска о взыскании компенсации морального вреда. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию