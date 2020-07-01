В Нижнем Тагиле двое «зацеперов» проехались на поезде без билетов

15:46 | 21.07.2020

Фото: uralsky-rabochi.ru

В Нижнем Тагиле сотрудники Управления на транспорте МВД России по УрФО задержали двух молодых людей, решивших прокатиться на поезде без билетов. Правонарушители были замечены на сцепке последнего вагона электропоезда, ехавшего из Нижнего Тагила в Екатеринбург.



Парней 1999 и 1996 годов рождения сняли с поезда на станции Таватуй. Оказалось, что молодые люди приехали на дачу недалеко от озера Таватуй, чтобы искупаться. После этого они решили уехать назад в Екатеринбург, вышли к остановке Калиново, но билет на электричку у них был приобретен только со следующей остановочной станции. Поэтому одну остановку они решили проехать снаружи, а затем пересесть внутрь вагона.



Из-за этого «зацеперов» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ (проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах).



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»