Новости дня
14:08 | 21.07.2020
Фото: uralinform.ru
На ГРЭС, обеспечивающей Екатеринбург горячей водой, начинается плановый ремонт
В ходе работ будет проведена замена 120 метров водовода, подающего воду из Волчихинского водохранилища на СУГРЭС, замена устаревшей арматуры, частичная замена насосов. Кроме этого, специалисты проведут экспертизу промышленной безопасности оборудования, а также возьмут пробы для исследования горячей воды.
Двухнедельные работы позволят повысить надежность работы оборудования, а значит и стабильность теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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