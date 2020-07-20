На ГРЭС, обеспечивающей Екатеринбург горячей водой, начинается плановый ремонт

14:08 | 21.07.2020

Фото: uralinform.ru

На Среднеуральской ГРЭС в связи с ремонтными работами запланирован полный останов теплофикационного комплекса. С 25 июля по 7 августа жители Среднеуральска, Верхней Пышмы и северных районов Екатеринбурга останутся без горячей воды.



В ходе работ будет проведена замена 120 метров водовода, подающего воду из Волчихинского водохранилища на СУГРЭС, замена устаревшей арматуры, частичная замена насосов. Кроме этого, специалисты проведут экспертизу промышленной безопасности оборудования, а также возьмут пробы для исследования горячей воды.



Двухнедельные работы позволят повысить надежность работы оборудования, а значит и стабильность теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»