«Гастролёр» из Нижнего Тагила получил строгий срок за кражу и грабёж в Верхней Салде

15.52 Вторник, 24 марта 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Верхнесалдинский районный суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого Анара Назарова. Мужчина признан виновным в совершении кражи и грабежа.

Как установил суд, в июле прошлого года Назаров вместе с приятелем приехал из Нижнего Тагила в Верхнюю Салду, уже имея умысел совершать преступления. Во время прогулок по чужому городу, злоумышленник заходил в подъезды жилых домов в поисках ценных вещей. В одном из подъездов на улице Спортивной он заметил велосипед марки «Actiwell Inspire» и похитил его. Позже, передвигаясь на украденном велосипеде по улице Воронова, Назаров вырвал из руки проходившей мимо девушки сотовый телефон марки «Infinix HOT 30i». С похищенным имуществом мужчина скрылся. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 6500 рублей.

В ходе следствия велосипед удалось изъять и вернуть владельцу. Телефоном же фигурант распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании Назаров пояснил, что страдает наркотической зависимостью и хищения совершил для покупки запрещенных веществ.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража») и части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Наказание назначено в виде одного года шести месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал Назарова возместить потерпевшей стоимость похищенного телефона.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
