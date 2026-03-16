«Гастролёр» из Нижнего Тагила получил строгий срок за кражу и грабёж в Верхней Салде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого Анара Назарова. Мужчина признан виновным в совершении кражи и грабежа.Как установил суд, в июле прошлого года Назаров вместе с приятелем приехал из Нижнего Тагила в Верхнюю Салду, уже имея умысел совершать преступления. Во время прогулок по чужому городу, злоумышленник заходил в подъезды жилых домов в поисках ценных вещей. В одном из подъездов на улице Спортивной он заметил велосипед марки «Actiwell Inspire» и похитил его. Позже, передвигаясь на украденном велосипеде по улице Воронова, Назаров вырвал из руки проходившей мимо девушки сотовый телефон марки «Infinix HOT 30i». С похищенным имуществом мужчина скрылся. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 6500 рублей.В ходе следствия велосипед удалось изъять и вернуть владельцу. Телефоном же фигурант распорядился по своему усмотрению.В судебном заседании Назаров пояснил, что страдает наркотической зависимостью и хищения совершил для покупки запрещенных веществ.Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража») и части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Наказание назначено в виде одного года шести месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал Назарова возместить потерпевшей стоимость похищенного телефона.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами. Мероприятие для возрастной категории 18+