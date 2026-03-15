Возрастное ограничение 18+

Накануне вечером в Екатеринбурге под машину попал двухлетний мальчик

14.30 Вторник, 24 марта 2026
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Вчера, 23 марта, около пяти часов вечера в Екатеринбурге случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребёнок. Несовершеннолетнему участнику аварии всего два годика.

Инцидент произошёл на улице Эскадронной во дворовой территории жилого дома №37. По предварительным данным, 53-летняя женщина за рулём автомобиля «Nissan Almera» двигалась по двору. При повороте налево она совершила наезд на ребёнка, который передвигался на самокате во встречном направлении.

В момент происшествия двухлетний ребенок находился на прогулке вместе с матерью. На одежде пострадавшего мальчика присутствовали световозвращающие элементы. Тем не менее, это не уберегло от попадания под машину и получения травм.
Сейчас пострадавший ребёнок находится в детской городской клинической больнице №9. Как объяснила его мать, она стояла у подъезда, а сын быстро начал уезжать на самокате, и она не успела его догнать.

Что касается водителя иномарки, стаж вождения этой женщины составляет 15 лет. Сотрудникам Госавтоинспекции она пояснила, что не заметила маленького самокатчика.

Полицейские выясняют точную траекторию движения автомобиля и самоката. Также будет дана оценка соблюдению правил дорожного движения всеми участниками инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заверяет Госавтоинспекция Екатеринбурга.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Ирбитском районе водитель скончался после внезапного недомогания за рулем
15 марта 2026
В Асбесте после падения снега и льда с крыш пострадали ребенок и женщина
17 марта 2026
СМИ сообщают об избиении ребёнка матерью в Большом Истоке
23 марта 2026
Инспекторы ДПС помогли женщине с ребёнком выбраться из снежного плена под Камышловом
21 марта 2026

Оставить комментарий

Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:52 «Гастролёр» из Нижнего Тагила получил строгий срок за кражу и грабёж в Верхней Салде
15:41 В Екатеринбурге Транспортная прокуратура защитила права пассажира ж/д транспорта
14:46 На турнир по панкратиону в Екатеринбург приехали 450 спортсменов со всего УрФО
14:30 Накануне вечером в Екатеринбурге под машину попал двухлетний мальчик
14:03 Ученицы из Нижнего Тагила получат компенсацию морального вреда от школы
13:51 Школа искусств имени Римского-Корсакова в Екатеринбурге готовится к переезду
10:51 Охранное предприятие оштрафовали за нарушения на вокзале в Камышлове
10:35 В Доме Поклевских-Козелл расскажут об уральском следе легендарного завоевателя
10:25 Суд лишил жительницу Красноуральска недвижимости за фиктивную регистрацию иностранцев
09:56 Свердловская область закупит более 1100 единиц медоборудования
09:31 В Серовском транспортном районе с рельс «сбежал» поезд
09:15 На берегах древнего озера пройдёт экскурсия «Художники на Шарташе»
20:59 Молодого человека оштрафовали в Берёзовском за преступные трафареты
20:40 В уральской столице снова заработали мобильные пункты приёма вторсырья
19:50 «Баранчинским огонькам» загрязнение реки обошлось дороже миллиона
19:15 В Екатеринбурге стартуют «Музейные каникулы»
19:04 В Свердловской области за неделю больше родилось девочек
19:02 В УрГЭУ получили новый борцовский ковёр и провели турнир по самбо
18:23 В Екатеринбурге один день «погостит» личная флейта Николая II
17:28 К проектированию второй ветки для метро Екатеринбурга хотят приступить в 2027 году
17:11 Прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика матерью в Большом Истоке
16:43 Жительница Донецка взыскала с МВД более 350 тысяч рублей за незаконный отказ в статусе переселенца
16:01 СМИ сообщают об избиении ребёнка матерью в Большом Истоке
15:37 За задержку поезда Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей
14:42 В Серове участников аварии обвинили в инсценировке ДТП ради страховки
13:36 В Екатеринбурге анонсировали закупку 105 новых автобусов
Все новости Свердловской области
15:52 «Гастролёр» из Нижнего Тагила получил строгий срок за кражу и грабёж в Верхней Салде
15:41 В Екатеринбурге Транспортная прокуратура защитила права пассажира ж/д транспорта
14:46 На турнир по панкратиону в Екатеринбург приехали 450 спортсменов со всего УрФО
14:30 Накануне вечером в Екатеринбурге под машину попал двухлетний мальчик
14:03 Ученицы из Нижнего Тагила получат компенсацию морального вреда от школы
13:51 Школа искусств имени Римского-Корсакова в Екатеринбурге готовится к переезду
10:51 Охранное предприятие оштрафовали за нарушения на вокзале в Камышлове
10:35 В Доме Поклевских-Козелл расскажут об уральском следе легендарного завоевателя
10:25 Суд лишил жительницу Красноуральска недвижимости за фиктивную регистрацию иностранцев
09:56 Свердловская область закупит более 1100 единиц медоборудования
09:31 В Серовском транспортном районе с рельс «сбежал» поезд
09:15 На берегах древнего озера пройдёт экскурсия «Художники на Шарташе»
20:59 Молодого человека оштрафовали в Берёзовском за преступные трафареты
20:40 В уральской столице снова заработали мобильные пункты приёма вторсырья
19:50 «Баранчинским огонькам» загрязнение реки обошлось дороже миллиона
19:15 В Екатеринбурге стартуют «Музейные каникулы»
19:04 В Свердловской области за неделю больше родилось девочек
19:02 В УрГЭУ получили новый борцовский ковёр и провели турнир по самбо
18:23 В Екатеринбурге один день «погостит» личная флейта Николая II
17:28 К проектированию второй ветки для метро Екатеринбурга хотят приступить в 2027 году
17:11 Прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика матерью в Большом Истоке
16:43 Жительница Донецка взыскала с МВД более 350 тысяч рублей за незаконный отказ в статусе переселенца
16:01 СМИ сообщают об избиении ребёнка матерью в Большом Истоке
15:37 За задержку поезда Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей
14:42 В Серове участников аварии обвинили в инсценировке ДТП ради страховки
13:36 В Екатеринбурге анонсировали закупку 105 новых автобусов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK