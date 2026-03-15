Накануне вечером в Екатеринбурге под машину попал двухлетний мальчик

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вчера, 23 марта, около пяти часов вечера в Екатеринбурге случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребёнок. Несовершеннолетнему участнику аварии всего два годика.Инцидент произошёл на улице Эскадронной во дворовой территории жилого дома №37. По предварительным данным, 53-летняя женщина за рулём автомобиля «Nissan Almera» двигалась по двору. При повороте налево она совершила наезд на ребёнка, который передвигался на самокате во встречном направлении.В момент происшествия двухлетний ребенок находился на прогулке вместе с матерью. На одежде пострадавшего мальчика присутствовали световозвращающие элементы. Тем не менее, это не уберегло от попадания под машину и получения травм.Сейчас пострадавший ребёнок находится в детской городской клинической больнице №9. Как объяснила его мать, она стояла у подъезда, а сын быстро начал уезжать на самокате, и она не успела его догнать.Что касается водителя иномарки, стаж вождения этой женщины составляет 15 лет. Сотрудникам Госавтоинспекции она пояснила, что не заметила маленького самокатчика.Полицейские выясняют точную траекторию движения автомобиля и самоката. Также будет дана оценка соблюдению правил дорожного движения всеми участниками инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заверяет Госавтоинспекция Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+