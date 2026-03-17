Школа искусств имени Римского-Корсакова в Екатеринбурге готовится к переезду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургскую детскую школу искусств имени Н.А. Римского-Корсакова ожидает новоселье. Учреждение переедет в здание, расположенное на улице Высоцкого, 4а.Ранее это двухэтажное здание использовалось для работы с дошкольниками. Общая площадь нового помещения составляет 1256 квадратных метров. Помимо кабинетов, для размещения школы оборудован просторный зал площадью 72 квадратных метра, холл и места для переодевания. Территория включает также земельный участок, прилегающий к зданию.Первых учеников новое здание школы примет 1 сентября. А освободившееся здание перепрофилируют для классов начальной школы.Как отмечает официальный портал Екатеринбург.рф, переезд позволит значительно расширить возможности для творческого развития детей и открыть новые образовательные программы.На данный момент в школе искусств имени Римского-Корсакова занимается 330 юных екатеринбуржцев. Они получают образование в области изобразительного и хореографического искусства. Учащиеся школы не раз становились лауреатами и дипломантами престижных конкурсов и фестивалей городского, регионального, всероссийского и международного уровня. Мероприятие для возрастной категории 18+