На турнир по панкратиону в Екатеринбург приехали 450 спортсменов со всего УрФО
Фото: предоставлено организаторами турнира
Во Дворце дзюдо в Екатеринбурге проходят первенство и чемпионат УрФО по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. На ковёр вышли 450 спортсменов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.
Для участников это отбор на следующие старты. Победители и призёры окружных соревнований смогут выступить на первенстве и чемпионате России, а самые юные спортсмены — в финале Детской лиги по панкратиону.
Как отметил президент Федерации панкратиона России Константин Климов, по итогам окружных соревнований формируется новая сборная команда страны. По словам руководителя Федерации панкратиона Свердловской области Виктора Вахновича, в Екатеринбург приехали сильнейшие спортсмены округа, а победители должны достойно представить регион на следующих этапах.
На трибунах спортсменов поддерживают родители, причём многие приезжают на турнир целыми семьями. Так, семья Акулиных из посёлка Красногорский Челябинской области регулярно ездит с сыном на соревнования. По словам родителей, мальчик сам хочет участвовать почти каждые выходные.
Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов так описал атмосферу турнира:
Сами участники говорят, что панкратион привлекает их не только соревновательной частью, но и возможностью проверить себя, отточить технику и встретиться с соперниками из других регионов.
Для участников это отбор на следующие старты. Победители и призёры окружных соревнований смогут выступить на первенстве и чемпионате России, а самые юные спортсмены — в финале Детской лиги по панкратиону.
Как отметил президент Федерации панкратиона России Константин Климов, по итогам окружных соревнований формируется новая сборная команда страны. По словам руководителя Федерации панкратиона Свердловской области Виктора Вахновича, в Екатеринбург приехали сильнейшие спортсмены округа, а победители должны достойно представить регион на следующих этапах.
На трибунах спортсменов поддерживают родители, причём многие приезжают на турнир целыми семьями. Так, семья Акулиных из посёлка Красногорский Челябинской области регулярно ездит с сыном на соревнования. По словам родителей, мальчик сам хочет участвовать почти каждые выходные.
Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов так описал атмосферу турнира:
«Я впервые на соревнованиях по панкратиону. Очень интересно наблюдать за детьми, их тренерами и родителями. Это непередаваемый дух борьбы, радость побед и горечь поражений. Панкратион - очень красивый и зрелищный вид спорта. Я уверен, что наше сотрудничество с Федерацией Панкратиона в рамках проекта «Выбор сильных» будет расширяться и приводить к популяризации этого вида спортивной борьбы»,
— сказал Свалов.
Сами участники говорят, что панкратион привлекает их не только соревновательной частью, но и возможностью проверить себя, отточить технику и встретиться с соперниками из других регионов.
Фото: предоставлено организаторами
