На турнир по панкратиону в Екатеринбург приехали 450 спортсменов со всего УрФО





— сказал Свалов. «Я впервые на соревнованиях по панкратиону. Очень интересно наблюдать за детьми, их тренерами и родителями. Это непередаваемый дух борьбы, радость побед и горечь поражений. Панкратион - очень красивый и зрелищный вид спорта. Я уверен, что наше сотрудничество с Федерацией Панкратиона в рамках проекта «Выбор сильных» будет расширяться и приводить к популяризации этого вида спортивной борьбы»,

Фото: предоставлено организаторами

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Во Дворце дзюдо в Екатеринбурге проходят первенство и чемпионат УрФО по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. На ковёр вышли 450 спортсменов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.Для участников это отбор на следующие старты. Победители и призёры окружных соревнований смогут выступить на первенстве и чемпионате России, а самые юные спортсмены — в финале Детской лиги по панкратиону.Как отметил президент Федерации панкратиона России Константин Климов, по итогам окружных соревнований формируется новая сборная команда страны. По словам руководителя Федерации панкратиона Свердловской области Виктора Вахновича, в Екатеринбург приехали сильнейшие спортсмены округа, а победители должны достойно представить регион на следующих этапах.На трибунах спортсменов поддерживают родители, причём многие приезжают на турнир целыми семьями. Так, семья Акулиных из посёлка Красногорский Челябинской области регулярно ездит с сыном на соревнования. По словам родителей, мальчик сам хочет участвовать почти каждые выходные.Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов так описал атмосферу турнира:Сами участники говорят, что панкратион привлекает их не только соревновательной частью, но и возможностью проверить себя, отточить технику и встретиться с соперниками из других регионов.Мероприятие для возрастной категории 18+