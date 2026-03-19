Суд лишил жительницу Красноуральска недвижимости за фиктивную регистрацию иностранцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Красноуральский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы. Женщина была признана виновной в фиктивной постановке на учёт двух иностранных граждан.Как установлено в судебном заседании, подсудимая владела долей в доме, расположенном по улице 40 лет Октября в Красноуральске. В августе и октябре 2025 года она поставила на миграционный учет в этом строении двух уроженцев Таджикистана. При этом само строение было непригодно для проживания. Иностранные граждане никогда не вселялись в дом и фактически не находились на указанной площади.В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину. По её ходатайству уголовное дело рассматривалось в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.Основное наказание женщине было назначено в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок для осужденной — один год. Поскольку жилой дом использовался при совершении каждого из двух преступлений, суд применил положения пункта «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ, что предусматривает конфискацию имущества, использованного для совершения преступления. Принимая во внимание принцип неразрывности судьбы земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимости, принадлежавшие Даниленко доля дома и земельный участок конфискованы в доход государства. Мероприятие для возрастной категории 18+