Возрастное ограничение 18+

Охранное предприятие оштрафовали за нарушения на вокзале в Камышлове

10.51 Вторник, 24 марта 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Камышловский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности охранного предприятия. Причиной стали выявленные нарушения в деятельности организации.

Основанием для судебного разбирательства стал рейд, проведенный Ространснадзором 19 декабря 2025 года. Проверка проходила на территории железнодорожного вокзала станции Камышлов. Контрольные мероприятия выявили серьёзные нарушения в области обеспечения транспортной безопасности. Допущены они были организацией, которая оказывает соответствующие услуги по договору с ОАО «РЖД».

Как установил суд, сотрудники ООО «ПТБ «Кронос» не проводили досмотр, дополнительный и повторный досмотр. Также не выполнялись иные мероприятия по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства. На объекте отсутствовало необходимое количество аттестованных работников по заявленным категориям.

В ходе разбирательства выяснилось, что предприятие заключило договор на организацию досмотровых мероприятий с третьим лицом. Этим лицом стало ООО «ПТБ «Аспект». Однако делать этого охранная организация не имела права, поскольку она не является субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком.

Суд изучил материалы дела, заслушал защитника юридического лица и свидетеля. В итоге судебная инстанция пришла к выводу о доказанности вины организации. «Кронусу» был выписан штраф в размере 200 тысяч рублей. Постановление о назначении административного наказания в законную силу еще не вступило. Таким образом, у юридического лица остается право на обжалование.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
За задержку поезда Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей
23 марта 2026
Станция Старатель в Нижнем Тагиле утопала в снегу
16 марта 2026
К ремонтному депо Свердловск-Сортировочный появились «экологические» претензии
19 марта 2026
24 протокола стали итогом рейда екатеринбургской ГИБДД
20 марта 2026

Оставить комментарий

Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:51 Охранное предприятие оштрафовали за нарушения на вокзале в Камышлове
10:35 В Доме Поклевских-Козелл расскажут об уральском следе легендарного завоевателя
10:25 Суд лишил жительницу Красноуральска недвижимости за фиктивную регистрацию иностранцев
09:56 Свердловская область закупит более 1100 единиц медоборудования
09:31 В Серовском транспортном районе с рельс «сбежал» поезд
09:15 На берегах древнего озера пройдёт экскурсия «Художники на Шарташе»
20:59 Молодого человека оштрафовали в Берёзовском за преступные трафареты
20:40 В уральской столице снова заработали мобильные пункты приёма вторсырья
19:50 «Баранчинским огонькам» загрязнение реки обошлось дороже миллиона
19:15 В Екатеринбурге стартуют «Музейные каникулы»
19:04 В Свердловской области за неделю больше родилось девочек
18:23 В Екатеринбурге один день «погостит» личная флейта Николая II
17:28 К проектированию второй ветки для метро Екатеринбурга хотят приступить в 2027 году
17:11 Прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика матерью в Большом Истоке
16:43 Жительница Донецка взыскала с МВД более 350 тысяч рублей за незаконный отказ в статусе переселенца
16:01 СМИ сообщают об избиении ребёнка матерью в Большом Истоке
15:37 За задержку поезда Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей
14:42 В Серове участников аварии обвинили в инсценировке ДТП ради страховки
13:36 В Екатеринбурге анонсировали закупку 105 новых автобусов
13:17 Экс-директора «Сысертского лесничества» осудили за взятку
13:00 Тавдинская больница выплатит матери компенсацию из-за поздней диагностики опухоли её сыну
12:02 В Екатеринбурге родители патрулируют пешеходные переходы для бесед о ПДД с детьми
11:38 Водителей лодок признали виновными в трагедии на пруду Невьянска
10:56 Свердловская ГИБДД напомнила об опасности солнечных лучей для водителей
10:46 Красноуфимский суд вернул покупателю проданную по «схеме Долиной» квартиру
09:42 Обязательными работами наказали жителя Верхней Пышмы за «пьяный налёт» на здание полиции
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK