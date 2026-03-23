Охранное предприятие оштрафовали за нарушения на вокзале в Камышлове

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Камышловский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности охранного предприятия. Причиной стали выявленные нарушения в деятельности организации.Основанием для судебного разбирательства стал рейд, проведенный Ространснадзором 19 декабря 2025 года. Проверка проходила на территории железнодорожного вокзала станции Камышлов. Контрольные мероприятия выявили серьёзные нарушения в области обеспечения транспортной безопасности. Допущены они были организацией, которая оказывает соответствующие услуги по договору с ОАО «РЖД».Как установил суд, сотрудники ООО «ПТБ «Кронос» не проводили досмотр, дополнительный и повторный досмотр. Также не выполнялись иные мероприятия по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства. На объекте отсутствовало необходимое количество аттестованных работников по заявленным категориям.В ходе разбирательства выяснилось, что предприятие заключило договор на организацию досмотровых мероприятий с третьим лицом. Этим лицом стало ООО «ПТБ «Аспект». Однако делать этого охранная организация не имела права, поскольку она не является субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком.Суд изучил материалы дела, заслушал защитника юридического лица и свидетеля. В итоге судебная инстанция пришла к выводу о доказанности вины организации. «Кронусу» был выписан штраф в размере 200 тысяч рублей. Постановление о назначении административного наказания в законную силу еще не вступило. Таким образом, у юридического лица остается право на обжалование. Мероприятие для возрастной категории 18+