В Екатеринбурге Транспортная прокуратура защитила права пассажира ж/д транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей при перевозках железнодорожным транспортом. Основанием для надзорных мероприятий стали обстоятельства, произошедшие в ноябре прошлого года на станции Шарташ.
В ходе проверки было установлено, что дежурный по станции не обеспечил заблаговременное визуальное и звуковое оповещение пассажиров. Граждане не получили информацию о времени прибытия поездов и номерах платформ их подачи. Отсутствие своевременного информирования спровоцировало хаотичное движение пассажиров. Люди вынуждены были переходить железнодорожные пути в неположенных местах, перемещаясь между составами. В результате такого небезопасного перехода один из пассажиров запнулся об рельс и получил травму ноги.
По факту выявленных нарушений транспортный прокурор внёс представление руководителю Свердловской дирекции управления движением. Должностное лицо, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.
Однако надзорное ведомство не ограничилось только этим. Прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего пассажира. Исковое заявление было предъявлено к ОАО «Российские железные дороги» как к перевозчику. Изложенное в нём требование заключается во взыскании компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащим оказанием услуги. Рассмотрение гражданского иска находится на контроле надзорного ведомства. В случае удовлетворения иска перевозчику придётся компенсировать пассажиру причинённые страдания.
Однако надзорное ведомство не ограничилось только этим. Прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего пассажира. Исковое заявление было предъявлено к ОАО «Российские железные дороги» как к перевозчику. Изложенное в нём требование заключается во взыскании компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащим оказанием услуги. Рассмотрение гражданского иска находится на контроле надзорного ведомства. В случае удовлетворения иска перевозчику придётся компенсировать пассажиру причинённые страдания.
