Ученицы из Нижнего Тагила получат компенсацию морального вреда от школы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила утвердил мировое соглашение по иску о компенсации морального вреда в пользу двух несовершеннолетних девочек. Ответчиком по делу выступала школа, где произошли конфликтные ситуации между учащимися.Основанием для обращения в суд стал инцидент, в ходе которого школьник применил физическую силу в отношении девочек. Событие произошло в помещении образовательного учреждения во время учебного процесса.В ходе рассмотрения дела судом установлено, что конфликт между детьми носил взаимный характер. При этом инициаторами отдельных конфликтных ситуаций выступали сами потерпевшие. Несмотря на это, ответственность за обеспечение безопасности учащихся во время нахождения в школе возложена на образовательное учреждение.В процессе судебного разбирательства стороны приняли решение урегулировать спор мирным путём. Они заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, представив его условия на утверждение суду. Согласно достигнутым договоренностям, школа обязалась выплатить каждой из пострадавших девочек компенсацию морального вреда. Общая сумма выплат составила 20 тысяч рублей — по 10 тысяч рублей в пользу каждой ученицы.Суд, изучив условия соглашения, пришёл к выводу, что они не противоречат закону, а мировое соглашение не нарушает права и законные интересы сторон и иных лиц. В связи с этим суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по гражданскому делу. Мероприятие для возрастной категории 18+