Куйвашев попросил Путина наградить екатеринбургского хирурга, умершего от COVID-19

13:25 | 21.07.2020

Фото: сайт ОКБ №1

Евгений Куйвашев попросил президента России Владимира Путина посмертно наградить екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова, умершего от коронавируса. Об этом он заявил на заседании Заксобрания во время доклада о результатах работы свердловского правительства.



– Я направил в адрес президента ходатайство о награждении хирурга Юрия Мансурова высокой правительственной наградой посмертно, – заявил губернатор.



Напомним, что о смерти хирурга ОКБ №1 Юрия Мансурова стало известно в ночь на 25 июня. Врач заразился коронавирусом после вспышки болезни в больнице.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»