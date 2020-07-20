В России подтвердили еще 5 842 случая коронавируса

За сутки в России выявлено 5 842 заболевших коронавирусом, из них 1 412 случаев (24,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране подтверждено 783 328 случаев COVID-19.Из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано еще 8 782 человека. Всего с начала эпидемии врачи вылечили 562 384 пациентов.Также за сутки зафиксировано 153 летальных случаев. За весь период эпидемии в стране от коронавируса скончались 12 580 человек.