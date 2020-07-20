В заповеднике «Денежкин камень» площадь пожара достигла 19 га

12:35 | 21.07.2020

Фото: denkamen.ru

В свердловском природном заповеднике «Денежкин камень» площадь пожара достигла 19 гектаров. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника. Еще вчера, по данным свердловского ГУ МЧС, площадь пожара составляла 5,7 гектар.



– По информации сотрудников заповедника «Денежкин камень» площадь пожара увеличилась до 19 га – это данные разведки с помощью GPS-навигатора. К сожалению, сильный ветер пока сохраняется, что, скорее всего, будет увеличивать площадь пожара, – написано на сайте.



Сегодня днем вертолет МИ-8 продолжит сброс воду, а также приступит к доставке емкостей с водой из реки Сосьва



– С помощью мотопомпы из реки в емкость набирают воду, вертолет доставляет ее на площадку, где воду используют для ранцевых огнетушителей. Сегодняшний день может стать переломным в ликвидации пожара, если утвержденный план по доставке воды заработает, – отмечают в заповеднике.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»