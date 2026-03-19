В Екатеринбурге из-за цветочного вредителя уничтожили розы
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Накануне в Екатеринбург привезли более 152 тысяч роз из Эквадора. Во время проверки цветов в некоторых срезах нашли вредителей.
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, всего под контролем ведомства в столицу Урала поступило 152 481 срез роз. При проверке карантинный объект был обнаружен в 200 цветках.
Вредителем оказался западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande).
Розы, которые были заражены, уничтожили.
«Наличие карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Екатеринбургского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ". В соответствии с требованиями законодательства в сфере карантина растений ввоз зараженной продукции запрещён»,
– сообщили в Россельхозназдоре.
Розы, которые были заражены, уничтожили.
