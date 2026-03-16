Из-за отсутствия разметки и правильного заграждения в Каменске-Уральском оштрафовали РЖД
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Из-за ненадлежащего содержания железнодорожного переезда на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском ОАО «РЖД» получило штраф.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, в ходе проверки инфраструктуры установили, что с обеих сторон переезда нет «стоп-линии», а высота устройства заграждения не соответствует предъявляемым к нему требованиям.
В связи с нарушениями Свердловской дирекции инфраструктуры, а РЖД привлечено к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого юридическое лицо оштрафовано на 200 тысяч рублей.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, в ходе проверки инфраструктуры установили, что с обеих сторон переезда нет «стоп-линии», а высота устройства заграждения не соответствует предъявляемым к нему требованиям.
В связи с нарушениями Свердловской дирекции инфраструктуры, а РЖД привлечено к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого юридическое лицо оштрафовано на 200 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
