Возрастное ограничение 18+
Глава СК затребовал доклад об избиении двух человек в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о конфликте в Екатеринбурге, закончившегося избиением двух местных жителей.
По данным ведомства, в уральской столице мужчина избил двух человек за то, что они сделали замечание его знакомой. Сообщается, что женщина проехала по тротуару, едва не задев проходившую мимо девушку с коляской.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ – "хулиганство"»,
– рассказали в Следкоме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию