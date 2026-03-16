Глава СК затребовал доклад об избиении двух человек в Екатеринбурге





рассказали в Следкоме. «По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ – "хулиганство"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о конфликте в Екатеринбурге, закончившегося избиением двух местных жителей.По данным ведомства, в уральской столице мужчина избил двух человек за то, что они сделали замечание его знакомой. Сообщается, что женщина проехала по тротуару, едва не задев проходившую мимо девушку с коляской.Мероприятие для возрастной категории 18+