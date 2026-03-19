СМИ сообщают об убийстве в екатеринбургском микрорайоне Широкая речка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге в микрорайоне Широкая речка мужчина убил свою жену, сообщает Е1.ru со ссылкой на свой источник.
По данным ресурса, он неоднократно избивал свою супругу, и в этот раз всё закончилось её смертью. Прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть. Тело забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Сообщается, что подозреваемый ещё не задержан.
В полиции и СК инцидент пока не комментировали. Официально факт трагедии пока не подтверждали.
