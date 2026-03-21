Меры поддержки детей-сирот в Свердловской области переводят в беззаявительный формат

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области ряд мер социальной поддержки детей-сирот станет беззаявительным. То есть, такие виды помощи будет оказываться автоматически.Речь идёт об освобождении от платы за наём, содержание жилья, взноса на капитальный ремонт, а также от оплаты коммунальных услуг. Детям-сиротам больше не потребуется подавать заявления для получения этих льгот — они будут назначаться автоматически, — поясняют в облаправительстве.Кроме того, расширен перечень образовательных организаций, при обучении в которых сохраняется право на освобождение от оплаты ЖКУ. Ранее такая поддержка предоставлялась только школьникам, а теперь распространяется и на обучающихся по основным общеобразовательным программам в учреждениях других типов. В частности, льгота коснется воспитанников специализированного учебно-научного центра УрФУ.Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, сегодня от платы за жилищно-коммунальные услуги освобождены более 7,7 тысячи детей-сирот Свердловской области. На реализацию этих мер поддержки в 2026 году в областном бюджете предусмотрено свыше 194 миллионов рублей, что на 16 процентов больше, чем годом ранее. Мероприятие для возрастной категории 18+