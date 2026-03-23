Аварийный мост в свердловском селе Маминское помешал скорой спасти пациента

10.22 Среда, 25 марта 2026
Фото: «Четвёртый канал»
В Свердловской области скорая не смогла вовремя доехать до пациента, живущего в селе Маминское, из-за аварийного моста.

По данным «Четвёртого канал», 7 марта сельчанин Николай потерял сознание у себя дома. Родные вызвали скорую, но медики не смогли проехать из-за моста, закрытого больше полугода назад. Знак «Тупик» был установлен в метре от бетонных блоков, закрывающих проезд. Ситуацию усугубило то, что машина скорой застряла в снегу, поскольку мост и дорогу к нему не чистили.

Вызволять врачей из снежной ловушки поспешили соседи. Тем временем на вызов поехала другая бригада скорой. Они тоже приехали к тупику, но им местные жители помогли найти обходной путь.

В итоге, как сообщает ресурс, из-за неразберихи с мостом, пациента доставили в больницу лишь спустя два часа. Спасти его, к сожалению, не удалось. Родственники считают, что мог выжить, если бы врачи смогли быстрее доехать до него.

«Как врачи сказали, большое кровоизлияние, 200 миллилитров в мозг. Это очень много, и время было упущено. То есть, если бы фельдшер пришла к нам домой, доехала, давление бы сбили»,

– рассказала изданию дочь погибшего.


Глава Каменского городского округа Алексей Кошкаров сообщил «Четвёртому каналу», что этот мост восстанавливать не будут, поскольку это самострой – он не числится на учёте. Строить новый мост к селу власти тоже не планируют, потому что в Маминском зарегистрировано 57 человек, а строительство моста обойдётся в несколько сотен миллионов рублей.

Кошкаров также выразил удивление по поводу того, что скорая попыталась проехать именно через этот мост. По его словам, навигаторы не ведут через него, пишет ресурс.

Однако отсутствие перспектив восстановления или строительства нового мост не единственное, из-за чего переживают местные жители. Они опасаются, что аварийный мост могут убрать: для них это единственный короткий пешеходный путь до транспортной остановки и школы.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
