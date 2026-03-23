Аварийный мост в свердловском селе Маминское помешал скорой спасти пациента
Фото: «Четвёртый канал»
В Свердловской области скорая не смогла вовремя доехать до пациента, живущего в селе Маминское, из-за аварийного моста.
По данным «Четвёртого канал», 7 марта сельчанин Николай потерял сознание у себя дома. Родные вызвали скорую, но медики не смогли проехать из-за моста, закрытого больше полугода назад. Знак «Тупик» был установлен в метре от бетонных блоков, закрывающих проезд. Ситуацию усугубило то, что машина скорой застряла в снегу, поскольку мост и дорогу к нему не чистили.
Вызволять врачей из снежной ловушки поспешили соседи. Тем временем на вызов поехала другая бригада скорой. Они тоже приехали к тупику, но им местные жители помогли найти обходной путь.
В итоге, как сообщает ресурс, из-за неразберихи с мостом, пациента доставили в больницу лишь спустя два часа. Спасти его, к сожалению, не удалось. Родственники считают, что мог выжить, если бы врачи смогли быстрее доехать до него.
Глава Каменского городского округа Алексей Кошкаров сообщил «Четвёртому каналу», что этот мост восстанавливать не будут, поскольку это самострой – он не числится на учёте. Строить новый мост к селу власти тоже не планируют, потому что в Маминском зарегистрировано 57 человек, а строительство моста обойдётся в несколько сотен миллионов рублей.
Кошкаров также выразил удивление по поводу того, что скорая попыталась проехать именно через этот мост. По его словам, навигаторы не ведут через него, пишет ресурс.
Однако отсутствие перспектив восстановления или строительства нового мост не единственное, из-за чего переживают местные жители. Они опасаются, что аварийный мост могут убрать: для них это единственный короткий пешеходный путь до транспортной остановки и школы.
«Как врачи сказали, большое кровоизлияние, 200 миллилитров в мозг. Это очень много, и время было упущено. То есть, если бы фельдшер пришла к нам домой, доехала, давление бы сбили»,
– рассказала изданию дочь погибшего.
Тавдинская больница выплатит матери компенсацию из-за поздней диагностики опухоли её сыну
23 марта 2026
23 марта 2026
В Свердловской области за неделю больше родилось девочек
23 марта 2026
23 марта 2026