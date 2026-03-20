Карпинский суд взыскал с дроппера переведённые на «безопасный счёт» 300 тысяч рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Карпинский городской суд удовлетворил иск к 23-летней местной жительнице, на карту которой жертва мошенников перевела 300 тысяч рублей, уверенная, что это «безопасный счёт».
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, это произошло 30 января 2025 года. Жительница Батайска Ростовской области перевела деньги по реквизитам, указанным аферистами. Позже выяснилось, что этот счёт принадлежал жительнице Карпинска, сыгравшей роль дроппера в мошеннической схеме.
Впоследствии суд взыскал с девушки 300 тысяч рублей как неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими средствами в размере 60 735,61 рубля и госпошлину в 11 518 рублей.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
