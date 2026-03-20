Возрастное ограничение 18+

Карпинский суд взыскал с дроппера переведённые на «безопасный счёт» 300 тысяч рублей

12.15 Среда, 25 марта 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Карпинский городской суд удовлетворил иск к 23-летней местной жительнице, на карту которой жертва мошенников перевела 300 тысяч рублей, уверенная, что это «безопасный счёт».

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, это произошло 30 января 2025 года. Жительница Батайска Ростовской области перевела деньги по реквизитам, указанным аферистами. Позже выяснилось, что этот счёт принадлежал жительнице Карпинска, сыгравшей роль дроппера в мошеннической схеме.

Впоследствии суд взыскал с девушки 300 тысяч рублей как неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими средствами в размере 60 735,61 рубля и госпошлину в 11 518 рублей.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:15 Карпинский суд взыскал с дроппера переведённые на «безопасный счёт» 300 тысяч рублей
11:53 СМИ сообщают об убийстве в екатеринбургском микрорайоне Широкая речка
11:34 Из-за отсутствия разметки и правильного заграждения в Каменске-Уральском оштрафовали РЖД
11:05 Кольцовские таможенники забрали у пассажира незадекларированные приправы
10:22 Аварийный мост в свердловском селе Маминское помешал скорой спасти пациента
09:32 Глава СК затребовал доклад об избиении двух человек в Екатеринбурге
20:42 Меры поддержки детей-сирот в Свердловской области переводят в беззаявительный формат
19:18 Власти Екатеринбурга готовятся к паводку
18:29 Суд отказал насильнику из Серова в замене наказания
17:51 В Екатеринбурге невезучему щенку подыскивают дом
16:40 Окружной дом офицеров в Екатеринбурге оказался систематическим неплательщиком за коммуналку
16:27 В выходные дни поезд Туринск – Ирбит – Екатеринбург будет ходить по новому расписанию
15:52 «Гастролёр» из Нижнего Тагила получил строгий срок за кражу и грабёж в Верхней Салде
15:41 В Екатеринбурге Транспортная прокуратура защитила права пассажира ж/д транспорта
14:46 На турнир по панкратиону в Екатеринбург приехали 450 спортсменов со всего УрФО
14:30 Накануне вечером в Екатеринбурге под машину попал двухлетний мальчик
14:03 Ученицы из Нижнего Тагила получат компенсацию морального вреда от школы
13:51 Школа искусств имени Римского-Корсакова в Екатеринбурге готовится к переезду
10:51 Охранное предприятие оштрафовали за нарушения на вокзале в Камышлове
10:35 В Доме Поклевских-Козелл расскажут об уральском следе легендарного завоевателя
10:25 Суд лишил жительницу Красноуральска недвижимости за фиктивную регистрацию иностранцев
09:56 Свердловская область закупит более 1100 единиц медоборудования
09:31 В Серовском транспортном районе с рельс «сбежал» поезд
09:15 На берегах древнего озера пройдёт экскурсия «Художники на Шарташе»
20:59 Молодого человека оштрафовали в Берёзовском за преступные трафареты
20:40 В уральской столице снова заработали мобильные пункты приёма вторсырья
Все новости Свердловской области
12:15 Карпинский суд взыскал с дроппера переведённые на «безопасный счёт» 300 тысяч рублей
11:53 СМИ сообщают об убийстве в екатеринбургском микрорайоне Широкая речка
11:34 Из-за отсутствия разметки и правильного заграждения в Каменске-Уральском оштрафовали РЖД
11:05 Кольцовские таможенники забрали у пассажира незадекларированные приправы
10:22 Аварийный мост в свердловском селе Маминское помешал скорой спасти пациента
09:32 Глава СК затребовал доклад об избиении двух человек в Екатеринбурге
20:42 Меры поддержки детей-сирот в Свердловской области переводят в беззаявительный формат
19:18 Власти Екатеринбурга готовятся к паводку
18:29 Суд отказал насильнику из Серова в замене наказания
17:51 В Екатеринбурге невезучему щенку подыскивают дом
16:40 Окружной дом офицеров в Екатеринбурге оказался систематическим неплательщиком за коммуналку
16:27 В выходные дни поезд Туринск – Ирбит – Екатеринбург будет ходить по новому расписанию
15:52 «Гастролёр» из Нижнего Тагила получил строгий срок за кражу и грабёж в Верхней Салде
15:41 В Екатеринбурге Транспортная прокуратура защитила права пассажира ж/д транспорта
14:46 На турнир по панкратиону в Екатеринбург приехали 450 спортсменов со всего УрФО
14:30 Накануне вечером в Екатеринбурге под машину попал двухлетний мальчик
14:03 Ученицы из Нижнего Тагила получат компенсацию морального вреда от школы
13:51 Школа искусств имени Римского-Корсакова в Екатеринбурге готовится к переезду
10:51 Охранное предприятие оштрафовали за нарушения на вокзале в Камышлове
10:35 В Доме Поклевских-Козелл расскажут об уральском следе легендарного завоевателя
10:25 Суд лишил жительницу Красноуральска недвижимости за фиктивную регистрацию иностранцев
09:56 Свердловская область закупит более 1100 единиц медоборудования
09:31 В Серовском транспортном районе с рельс «сбежал» поезд
09:15 На берегах древнего озера пройдёт экскурсия «Художники на Шарташе»
20:59 Молодого человека оштрафовали в Берёзовском за преступные трафареты
20:40 В уральской столице снова заработали мобильные пункты приёма вторсырья
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK