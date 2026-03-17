Кольцовские таможенники забрали у пассажира незадекларированные приправы
Фото: Уральское таможенное управление
В Кольцово таможенники не разрешили пассажиру, прилетевшему в Екатеринбург из страны СНГ, провезти с собой приправы.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, при досмотре у мужчины в багаже таможенники обнаружили 8,3 килограмма различных приправ домашнего изготовления. Пассажир объяснил, что вёз их своему зятю-повару для приготовления блюд в одном из челябинских кафе.
На мужчину составили протокол по статье 16.2 КоАП РФ («недекларирование товаров»), а приправы забрали на экспертизу, которая определит их рыночную стоимость. Пассажиру грозит штраф от одной второй до двукратной стоимости товара.
«Это, а также количество и ассортимент, позволяют сделать вывод о том, что перевозимые товары – не для личного пользования значит, их необходимо декларировать»,
– пояснил начальник таможенного поста Сергей Боровик.
На мужчину составили протокол по статье 16.2 КоАП РФ («недекларирование товаров»), а приправы забрали на экспертизу, которая определит их рыночную стоимость. Пассажиру грозит штраф от одной второй до двукратной стоимости товара.
