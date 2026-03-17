Пациентов Свердловского онкодиспансера будут принимать в Госпитале ветеранов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Часть пациентов Свердловского онкодиспансера с апреля будут направлять на химотерапию в Госпиталь ветеранов войн. На его базе открываются палаты для онкобольных.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в основном корпусе СООД лечение могут получать одновременно только 45 пациентов. С открытием первых палат для онкобольных в Госпитале ветеранов, который находится в пяти минутах ходьбы от основного корпуса онкоцентра, количество коек возрастёт в два раза – до 90 мест.
В будущем обещают обновить все помещения и открыть новые палаты, в каждой из которых химиотерапию смогут одновременно принимать до четырёх пациентов.
«В апреле здесь начнут функционировать первые палаты, регистратура, ординаторская, кабинет централизованного разведения химиопрепаратов с новым оборудованием – приобретается четыре дополнительных ламинарных шкафа для приготовления лекарств»,
– рассказали в ДИПе.
