Суд отказал насильнику из Серова в замене наказания

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Евгений Савосин, отбывающий наказание за изнасилование двух малолетних девочек, не смог добиться для себя смягчения приговора. Ему предстоит отбыть назначенный срок до конца.В июле 2012 года Свердловский областной суд признал мужчину виновным в особо тяжких преступлениях, которые он совершил в апреле и декабре 2011 года в городе Серове. Первой жертвой Савосина стала одиннадцатилетняя девочка, возвращавшаяся из школы. Извращенец затащил ребёнка в сгоревший нежилой дом и изнасиловал. Вторую жертву — девятилетнюю школьницу — он подстерёг рядом с одной из городских школ.Суд назначил насильнику наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения его свобода ограничивалась ещё на два года. Также по приговору он обязан был возместить потерпевшим моральный вред.Отбыв более трёх четвертей назначенного срока, осужденный обратился в Невьянский городской суд с просьбой заменить оставшуюся часть лишения свободы на принудительные работы. На день рассмотрения ходатайства (то есть, 26 декабря 2025 года) неотбытый срок составлял 2 года 11 месяцев 19 дней.Суд внимательно изучил данные о личности Савосина и характеристики из исправительного учреждения. Было установлено, что осужденный не принял достаточных мер к погашению задолженности по исполнительным листам. С учётом всех обстоятельств суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства.Осужденный пытался обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Однако, сегодня стало известно, что Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела и оставил постановление районного суда без изменения. Мероприятие для возрастной категории 18+