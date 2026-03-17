Власти Екатеринбурга готовятся к паводку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В мэрии Екатеринбурга прошло заседание противопаводковой комиссии. Участники совещания обсудили ход подготовки к безаварийному пропуску талых вод, — сообщает официальный портал Екатеринбург.рф.В ходе заседания особое внимание уделялось ситуации в двух административных районах города — Октябрьскому и Академическому. Как показали прошлые годы, именно там сосредоточено больше участков, подверженных по весне подтоплениям.Как доложил глава Октябрьского района Игорь Костенко, от снега очищено уже 92 процента дворовых проездов и проходов. Всего в районе работы проведены на 930 придомовых территориях многоквартирных домов. С 14 зон, имеющих пониженный рельеф, снег вывозили дважды. Полностью очищены от снежных масс 52 низких места улично-дорожной сети, оборудованных дождеприемниками. Из 23 проблемных участков без дождеприемников работы выполнены на семнадцати.Глава Академического района Николай Смирнягин доложил, что снег вывезен со всех мест пониженного рельефа на дорогах всех категорий. Очищены все решётки ливневой канализации и пропускные трубы. При этом он обозначил ряд проблемных ситуаций, требующих комплексного подхода и особого внимания комиссии.Отдельное внимание уделено защите от подтопления аэропорта Кольцово. На его территории проведена очистка системы ливневой канализации, дождеприёмных колодцев и водопропускных труб. Дополнительно подготовлена техника для откачки воды на случай обильного таяния снега. В аэропорту организован круглосуточный мониторинг уровня пропускаемых вод. Мероприятие для возрастной категории 18+