Власти Екатеринбурга готовятся к паводку

19.18 Вторник, 24 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В мэрии Екатеринбурга прошло заседание противопаводковой комиссии. Участники совещания обсудили ход подготовки к безаварийному пропуску талых вод, — сообщает официальный портал Екатеринбург.рф.

В ходе заседания особое внимание уделялось ситуации в двух административных районах города — Октябрьскому и Академическому. Как показали прошлые годы, именно там сосредоточено больше участков, подверженных по весне подтоплениям.

Как доложил глава Октябрьского района Игорь Костенко, от снега очищено уже 92 процента дворовых проездов и проходов. Всего в районе работы проведены на 930 придомовых территориях многоквартирных домов. С 14 зон, имеющих пониженный рельеф, снег вывозили дважды. Полностью очищены от снежных масс 52 низких места улично-дорожной сети, оборудованных дождеприемниками. Из 23 проблемных участков без дождеприемников работы выполнены на семнадцати.

Глава Академического района Николай Смирнягин доложил, что снег вывезен со всех мест пониженного рельефа на дорогах всех категорий. Очищены все решётки ливневой канализации и пропускные трубы. При этом он обозначил ряд проблемных ситуаций, требующих комплексного подхода и особого внимания комиссии.

Отдельное внимание уделено защите от подтопления аэропорта Кольцово. На его территории проведена очистка системы ливневой канализации, дождеприёмных колодцев и водопропускных труб. Дополнительно подготовлена техника для откачки воды на случай обильного таяния снега. В аэропорту организован круглосуточный мониторинг уровня пропускаемых вод.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
20:42 Меры поддержки детей-сирот в Свердловской области переводят в беззаявительный формат
19:18 Власти Екатеринбурга готовятся к паводку
18:29 Суд отказал насильнику из Серова в замене наказания
17:51 В Екатеринбурге невезучему щенку подыскивают дом
16:40 Окружной дом офицеров в Екатеринбурге оказался систематическим неплательщиком за коммуналку
16:27 В выходные дни поезд Туринск – Ирбит – Екатеринбург будет ходить по новому расписанию
15:52 «Гастролёр» из Нижнего Тагила получил строгий срок за кражу и грабёж в Верхней Салде
15:41 В Екатеринбурге Транспортная прокуратура защитила права пассажира ж/д транспорта
14:46 На турнир по панкратиону в Екатеринбург приехали 450 спортсменов со всего УрФО
14:30 Накануне вечером в Екатеринбурге под машину попал двухлетний мальчик
14:03 Ученицы из Нижнего Тагила получат компенсацию морального вреда от школы
13:51 Школа искусств имени Римского-Корсакова в Екатеринбурге готовится к переезду
10:51 Охранное предприятие оштрафовали за нарушения на вокзале в Камышлове
10:35 В Доме Поклевских-Козелл расскажут об уральском следе легендарного завоевателя
10:25 Суд лишил жительницу Красноуральска недвижимости за фиктивную регистрацию иностранцев
09:56 Свердловская область закупит более 1100 единиц медоборудования
09:31 В Серовском транспортном районе с рельс «сбежал» поезд
09:15 На берегах древнего озера пройдёт экскурсия «Художники на Шарташе»
20:59 Молодого человека оштрафовали в Берёзовском за преступные трафареты
20:40 В уральской столице снова заработали мобильные пункты приёма вторсырья
19:50 «Баранчинским огонькам» загрязнение реки обошлось дороже миллиона
19:15 В Екатеринбурге стартуют «Музейные каникулы»
19:04 В Свердловской области за неделю больше родилось девочек
19:02 В УрГЭУ получили новый борцовский ковёр и провели турнир по самбо
18:23 В Екатеринбурге один день «погостит» личная флейта Николая II
17:28 К проектированию второй ветки для метро Екатеринбурга хотят приступить в 2027 году
20:42 Меры поддержки детей-сирот в Свердловской области переводят в беззаявительный формат
19:18 Власти Екатеринбурга готовятся к паводку
18:29 Суд отказал насильнику из Серова в замене наказания
17:51 В Екатеринбурге невезучему щенку подыскивают дом
16:40 Окружной дом офицеров в Екатеринбурге оказался систематическим неплательщиком за коммуналку
16:27 В выходные дни поезд Туринск – Ирбит – Екатеринбург будет ходить по новому расписанию
15:52 «Гастролёр» из Нижнего Тагила получил строгий срок за кражу и грабёж в Верхней Салде
15:41 В Екатеринбурге Транспортная прокуратура защитила права пассажира ж/д транспорта
14:46 На турнир по панкратиону в Екатеринбург приехали 450 спортсменов со всего УрФО
14:30 Накануне вечером в Екатеринбурге под машину попал двухлетний мальчик
14:03 Ученицы из Нижнего Тагила получат компенсацию морального вреда от школы
13:51 Школа искусств имени Римского-Корсакова в Екатеринбурге готовится к переезду
10:51 Охранное предприятие оштрафовали за нарушения на вокзале в Камышлове
10:35 В Доме Поклевских-Козелл расскажут об уральском следе легендарного завоевателя
10:25 Суд лишил жительницу Красноуральска недвижимости за фиктивную регистрацию иностранцев
09:56 Свердловская область закупит более 1100 единиц медоборудования
09:31 В Серовском транспортном районе с рельс «сбежал» поезд
09:15 На берегах древнего озера пройдёт экскурсия «Художники на Шарташе»
20:59 Молодого человека оштрафовали в Берёзовском за преступные трафареты
20:40 В уральской столице снова заработали мобильные пункты приёма вторсырья
19:50 «Баранчинским огонькам» загрязнение реки обошлось дороже миллиона
19:15 В Екатеринбурге стартуют «Музейные каникулы»
19:04 В Свердловской области за неделю больше родилось девочек
19:02 В УрГЭУ получили новый борцовский ковёр и провели турнир по самбо
18:23 В Екатеринбурге один день «погостит» личная флейта Николая II
17:28 К проектированию второй ветки для метро Екатеринбурга хотят приступить в 2027 году
