За поддельные водительские права осудили жителя Байкаловского района
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ирбитский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю Байкаловского района. Мужчину признали виновным в использовании поддельных водительских прав (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Согласно материалам дела, 30 июля 2025 года осуждённый заказал за 76 тысяч рублей поддельные права. Подделку выявили сотрудники ГИБДД 4 октября 2025 года на трассе между селом Горбуновское и Ирбитом, когда проверили документы.
В качестве наказания виновному назначили 6 месяцев ограничения свободы, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Согласно материалам дела, 30 июля 2025 года осуждённый заказал за 76 тысяч рублей поддельные права. Подделку выявили сотрудники ГИБДД 4 октября 2025 года на трассе между селом Горбуновское и Ирбитом, когда проверили документы.
В качестве наказания виновному назначили 6 месяцев ограничения свободы, рассказали в прокуратуре Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Жителя Кировграда осудили за банки с порохом дома
20 марта 2026
20 марта 2026