В Екатеринбурге прочистят ливневые сети канализации

11:47 | 21.07.2020

Фото: Федор Серков

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил районным службам города постоянно промывать ливневые сети канализации. Напомним, что синоптики прогнозируют на этой неделе осадки в виде дождя, что создаст дополнительную нагрузку на «ливневку».



Как рассказали в пресс-службе мэрии, Высокинский также обозначил важность дополнительной очистки дождеприемных колодцев от мусора, который вода приносит с тротуаров и проезжей части. Так, районным службам благоустройства необходимо организовать дежурство мобильных аварийных бригад, которые в случае подтоплений оперативно должны будут устранить их последствия с помощью гидравлических и вакуумных машин. Дежурство бригад будет осуществляться в круглосуточно.



Коммунальщики отмечают, что основная часть плановых работ по прочистке «ливневки» от ила и мусора проводится в период весеннего таяния снега. Однако в целях профилактики очистку «ливневки» специалисты проводят практически круглогодично.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»