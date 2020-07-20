Прокуратура проверит, как извещали людей в Нижних Сергах о сложных погодных явлениях

11:21 | 21.07.2020

Фото: Группа «Подслушано Нижние Серги» в соцсети «ВКонтакте»

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с потопом в Нижних Сергах. Правоохранители проверят исполнение законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного характера. Также будет дана оценка своевременности извещения граждан о сложных погодных явлениях.



На данный момент в городе подтоплено 63 частных дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания, разрушены два частных дома, один – частично разрушен, снесен мост, еще два моста частично повреждены. Без электричества остаются 17 многоквартирных и 2 083 частных домов. Глава Нижнесергинского городского поселения ввел режим чрезвычайной ситуации.



К ликвидации последствий наводнения привлечены 390 спасателей, а также 59 плавательных средств и беспилотников. Для размещения жителей пострадавших домов развернуто три пункта временного размещения вместимостью до 451 человека.



Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, организацию работы администрации муниципалитета по оказанию первой помощи пострадавшим гражданам контролирует прокурор Нижнесергинского района Сергей Симонов.



Помимо этого, в прокуратуре Нижнесергинского района организована Временная приемная. По всем возникающим вопросам граждане могут обращаться в прокуратуру района по адресу: г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 81.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»