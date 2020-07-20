Новости дня
11:21 | 21.07.2020
Фото: Группа «Подслушано Нижние Серги» в соцсети «ВКонтакте»
Прокуратура проверит, как извещали людей в Нижних Сергах о сложных погодных явлениях
На данный момент в городе подтоплено 63 частных дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания, разрушены два частных дома, один – частично разрушен, снесен мост, еще два моста частично повреждены. Без электричества остаются 17 многоквартирных и 2 083 частных домов. Глава Нижнесергинского городского поселения ввел режим чрезвычайной ситуации.
К ликвидации последствий наводнения привлечены 390 спасателей, а также 59 плавательных средств и беспилотников. Для размещения жителей пострадавших домов развернуто три пункта временного размещения вместимостью до 451 человека.
Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, организацию работы администрации муниципалитета по оказанию первой помощи пострадавшим гражданам контролирует прокурор Нижнесергинского района Сергей Симонов.
Помимо этого, в прокуратуре Нижнесергинского района организована Временная приемная. По всем возникающим вопросам граждане могут обращаться в прокуратуру района по адресу: г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 81.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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