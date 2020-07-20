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09:54 | 21.07.2020
Фото: m.123ru.net
В Реже 26 тысяч жителей остались без воды из-за аварии
По предварительной информации, вчера, 20 июля, около 14:30 от руководителя МУП «Реж-Водоканал» поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжение на станции второго подъема «Липовского водозабора». Под отключение водоснабжения попали 204 дома с 26,6 тысячами человек. Вода пропала и в социально значимых объектах, в том числе в 11 детских садах.
Во время проведения ремонтных работ были обнаружены два прорыва: один – на въезде в Реж со стороны Невьянска, второй – на 72-м километре трассы Невьянск – Реж. Сейчас первый прорыв устранен, в связи с чем ночью производилось наполнение резервных емкостей и была начата подача воды. На данный момент продолжаются работы по устранению аварии на сетях водоснабжения. Предварительная причина аварии – ветхость сетей, из-за чего и произошел прорыв.
– По предварительной информации, у МУП «Реж-Водоканал» имеется автомобиль-цистерна для подвода воды в социальные объекты, подвоз воды организован. И.о. Режевской городской прокурор Николай Удалов контролирует организацию администрацией муниципалитета и МУП «Реж-Водоканал» подвоза питьевой воды жителям многоквартирных и частных жилых домов города, – рассказали в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.
Прокуратура даст правовую оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное водоснабжение и проверит, какие меры предпринимались со стороны муниципального предприятия по ремонту и замене изношенных участков сетей водоснабжения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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