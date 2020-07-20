В Екатеринбурге изменили схему движения на перекрестке Машинная – Щорса

09:10 | 21.07.2020

Фото: Роман Марьяненко, Анна Рыбакова / E1.RU

В Екатеринбурге изменили правила проезда через перекресток Машинная – Щорса в сторону центра. Водителям разрешили проезжать прямо и поворачивать направо с крайней правой полосы.



Отметим, что ранее водители выезжали на улицу Машинная с дублера и не могли влиться в поток, так как с полосы поворачивать можно было только направо, а перестроиться на другую полосу запрещала сплошная линия разметки.



Благодаря изменениям автомобилисты, которые выезжают с дублера, теперь могут проезжать прямо по улице Машинной и легально встраиваться в поток.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»