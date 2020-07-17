На территории нижнетагильского Уралвагонзавода отремонтируют железнодорожные пути за 22 миллиона рублей

14:30 | 18.07.2020

Фото: nikomreklama.ru

В Нижнем Тагиле на территории АО «НПК_Уралвагонзавод» отремонтируют железнодорожные пути и стрелочные переводы за 21,8 миллиона рублей.



Предприятие уже завершило аукцион и определило подрядчика. Исполнителю предстоит выполнить разборку, смену и балластировку стрелочных переводов и путей, а также послеосадочный ремонт.



Ремонтные работы должны быть выполнены в течение года. Также подрядчик по окончании работ должен дать гарантию на три года.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»