Новый микрорайон Екатеринбурга построят по примеру пригорода Парижа

16:16 | 13.07.2020

Фото: презентация PRINZIP

Новый микрорайон на юго-востоке уральской столицы планируют построить по примеру пригорода Парижа Булонь-Бийанкура, сообщает E1.RU со ссылкой на гендиректора PRINZIP Геннадия Черных.



— Одновременно со строительством жилья начнется возведение производственных и логистических площадей. Благодаря этому в новом районе появится более 30 тысяч рабочих мест. Жилая застройка здесь представлена большой зоной ИЖС (индивидуального жилищного строительства) — около 1 миллиона квадратных метров. В итоге плотность строительства от этого будет более низкой, — объяснил Геннадий Черных.



Кроме того, гендиректор рассказал, что во время разработки проекта строительства жилого района на 150 человек компания отталкивалась от программы устойчивого развития городов. В этой программе отмечается, что в основном жители разных городов подчеркивают общие минусы: пробки, проблемы с парковкой и сложности перемещения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»