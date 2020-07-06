В России коронавирус обнаружен ещё у 6368 человек

В России коронавирусом заболели ещё 6 368 человек в 82 регионах. Общее число заразившихся COVID-19 составляет 694 230 человек.За последние сутки из больниц по выздоровлению выписались 9 551 россиянин. Всего российские врачи вылечили уже 463 880 пациентов.За сутки зафиксировано 198 летальных исходов. COVID-19 унёс жизни 10 494 жителей страны.