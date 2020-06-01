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19:53 | 25.06.2020
Фото: Е1
Екатеринбуржцы вышли на очередную акцию за изменение проекта реконструкции парка XII Партсъезда
Отметим, что сегодня в администрации Верх-Исетского района изменение проекта благоустройства обсуждает рабочая группа. Во время пикета горожане также собирают подписи против проекта.
Напомним, ранее из-за требований изменения проекта на заседании гордумы депутат Александр Колесников назвал активистов террористами. За это горожане обвинили его в клевете.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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