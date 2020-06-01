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19:53 | 25.06.2020

Фото: Е1

Екатеринбуржцы вышли на очередную акцию за изменение проекта реконструкции парка XII Партсъезда

Жители Екатеринбурга собрались на очередную протестную акцию против проекта реконструкции парка за Дворцом молодежи. По мнению уральцев, он предусматривает вырубку большинства деревьев и много ненужных объектов.

Отметим, что сегодня в администрации Верх-Исетского района изменение проекта благоустройства обсуждает рабочая группа. Во время пикета горожане также собирают подписи против проекта.

Напомним, ранее из-за требований изменения проекта на заседании гордумы депутат Александр Колесников назвал активистов террористами. За это горожане обвинили его в клевете.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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