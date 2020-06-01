Екатеринбуржцы вышли на очередную акцию за изменение проекта реконструкции парка XII Партсъезда

19:53 | 25.06.2020

Фото: Е1

Жители Екатеринбурга собрались на очередную протестную акцию против проекта реконструкции парка за Дворцом молодежи. По мнению уральцев, он предусматривает вырубку большинства деревьев и много ненужных объектов.



Отметим, что сегодня в администрации Верх-Исетского района изменение проекта благоустройства обсуждает рабочая группа. Во время пикета горожане также собирают подписи против проекта.



Напомним, ранее из-за требований изменения проекта на заседании гордумы депутат Александр Колесников назвал активистов террористами. За это горожане обвинили его в клевете.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»