Патриарх Кирилл поздравил россиян с Днем памяти и скорби

19:34 | 22.06.2020

Фото: скриншот записи / RT

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Днем памяти и скорби.



«В этот высокоторжественный день с особым чувством я обращаюсь к вам. Это День скорби и памяти. Это тот самый день, когда 79 лет тому назад до зубов вооруженный враг, наслаждавшийся и гордившийся своим полным превосходством над нашей страной, вступил, нарушив священные рубежи нашей Родины. Пусть господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, над народом нашим и нашими вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю!»





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»