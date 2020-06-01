В Екатеринбурге определили участников конкурса на разработку эскиза горельефа

20:04 | 18.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице конкурсная комиссия определила участников на разработку эскиза горельефа на плотине городского пруда, об этом рассказали в администрации Екатеринбурга.



На первом этапе члены комиссии выбрали следующих художников и скульпторов: Екатерина Бакалова, София Грекова-Прохоренко, Константин Грюнберг, Григорий Козенюк, Роман Кашин, Юрий Крылов, Фёдор Петров, Лев Пузаков, Борис Рыжков.



«Все достойны – есть более именитые и более молодые участники. Поэтому решили дать возможность всем представить свои конкурсные работы во втором туре. Именно на этом этапе жюри определит и выявит самого сильного и достойного», – сказал член комиссии, начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, главный художник Дмитрий Фогель.





Отметим, что конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 300-летия основания города. Традиционно создание и реконструкция скульптурной композиции были приурочены именно к юбилейным датам уральской столицы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»