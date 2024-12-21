На трассе «Пермь – Екатеринбург» в Ачитском районе ввели реверсивное движение из-за ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На 165-м километре автодороги «Пермь – Екатеринбург» в Ачитском районе Свердловской области, недалеко от села Быково, временно организовано реверсивное движение в сторону Перми. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, это связано с дорожно-транспортным происшествием.По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Volvo превысил скорость, что привело к заносу машины. В результате автомобиль столкнулся с дорожным ограждением.На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют транспортный поток, чтобы минимизировать заторы, и участвуют в ликвидации последствий аварии совместно с экстренными службами. Люди в ДТП не пострадали.