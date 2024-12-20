В Первоуральске молодёжь учит старшее поколение искусству кружевоплетения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Первоуральске молодёжь из кружка кружевоплетения Центра развития детей и молодёжи проводит мастер-классы для горожан старшего поколения.«Занятия становятся не только площадкой для обучения, но и пространством для общения и взаимопонимания поколений», — сообщили в пресс-службе.Инициатива реализуется в рамках программы «Территория добра и творчества», направленной на развитие творческого потенциала старшего поколения и создание дружелюбной атмосферы для общения и совместного творчества.