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В Первоуральске молодёжь учит старшее поколение искусству кружевоплетения
Фото: пресс-служба администрации ГО Первоуральск
В Первоуральске молодёжь из кружка кружевоплетения Центра развития детей и молодёжи проводит мастер-классы для горожан старшего поколения.
«Занятия становятся не только площадкой для обучения, но и пространством для общения и взаимопонимания поколений», — сообщили в пресс-службе.
Инициатива реализуется в рамках программы «Территория добра и творчества», направленной на развитие творческого потенциала старшего поколения и создание дружелюбной атмосферы для общения и совместного творчества.
«Занятия становятся не только площадкой для обучения, но и пространством для общения и взаимопонимания поколений», — сообщили в пресс-службе.
Инициатива реализуется в рамках программы «Территория добра и творчества», направленной на развитие творческого потенциала старшего поколения и создание дружелюбной атмосферы для общения и совместного творчества.
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